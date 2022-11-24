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Yaralarından tanıyamadı, kimliğini öğrenince yasa boğuldu! 'Öleceğini öğrendim'

24.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Alberta eyaletinde meydana gelen kahreden olayda kaza geçiren kızını yaraları nedeniyle tanıyamayan ambulans görevlisi Jayme Erickson, sosyal medya hesabından olayı anlatarak kendisini okuyan insanları hüzne boğdu. Erickson, ''Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile. Öleceğini öğrendim, küçük kızımla vedalaştım. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnettar olmama rağmen paramparça oldum. Onun asla mezun olduğunu, evlendiğini göremeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Yaralarından tanıyamadı, kimliğini öğrenince yasa boğuldu! 'Öleceğini öğrendim'

Kaza, Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary kentinin kuzeyindeki Airdrie kasabasında 15 Kasım’da meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine giden ambulans görevlisi Jayme Erickson, hasar alan araçta sıkışmış iki yaralı gördü. Hasarlı araçtan çıkarılan 17 yaşındaki genç kıza ambulansın içinde müdahale eden Erickson, ağır yaralı gencin kendi kızı olduğunu fark edemedi. Sosyal medya hesabından olayı anlatan Erickson, “Bir ambulans görevlisi olarak en büyük kabusum başıma geldi. Kazazede, ambulans helikopter ile Foothills Tıp Merkezi’ne götürüldü. Mesaim sona erdiğinde evime gittim. Daha sonra kapım çaldı ve hayatım sonsuza dek değişti. Müdahale ettiğim ağır yaralı kazazedenin, benim canım ve kanım olan kızım Montana olduğunu öğrendim” dedi.

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''YARALARI O KADAR KÖTÜYDÜ Kİ ONU TANIYAMADIM''

Anne Erickson, kızının kazadan sonra kötü bir şekilde yaralandığını ve yaraları nedeniyle kendi kızını tanıyamadığını belirterek, “Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile. Sonrasında kızımı görmek için Foothills Tıp Merkezi götürüldüm ve öleceğini öğrendim. Bugün ise küçük kızımla vedalaştım. 17 yıl, yeterince uzun bir zaman değildi. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnettar olmama rağmen paramparça oldum. Onun asla mezun olduğunu, evlendiğini göremeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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