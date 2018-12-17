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Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 19:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Murat K., borç- alacak kavgasında Osman K.'yi (35) tabancayla vurarak, bacağından yaraladı. Osman K., kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Ebubekir K. ile saldırgan Murat K., kamyonete binip, olay yerinden kaçtı.

Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Murat K., borç- alacak kavgasında Osman K.'yi (35) tabancayla vurarak, bacağından yaraladı. Osman K., kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Ebubekir K. ile saldırgan Murat K., kamyonete binip, olay yerinden kaçtı.
İnegöl'deki Bedre Deresi kenarında, öğle saatlerinde buluşan Murat K. ve Osman K. ile onun kardeşi Ebubekir K. arasında, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Murat K., belinden çıkardığı tabancayla Osman K.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Osman K., kanlar içinde yere yığıldı. Murat K. ile yaralının kardeşi Ebubekir K. ise talaş yüklü kamyonete binip, olay yerinden kaçtı. Osman K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan saldırgan Murat K. ile Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtıYaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtıYaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtıYaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı

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