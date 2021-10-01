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Yaralı annenin korku dolu anları! Görüntüleri izleyince sakinleşebildi

01.10.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da minibüsün arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücü Emine Koçuk ile 6 yaşındaki kızı Erva yaralandı. Emine Koçuk farklı bir ambulansa alınan çocuğunun sağlık durumunu merak edince polis memuru cep telefonuyla çektiği videoyu göstererek sakinleştirdi.

Yaralı annenin korku dolu anları! Görüntüleri izleyince sakinleşebildi

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu fuar mevkiinde meydana geldi. Emre Kahraman yönetimindeki minibüs, önünde seyir halinde olan Emine Koçuk yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emine Koçuk ve yanında bulunan kızı Erva Koçuk ile minibüs sürücüsü Emre Kahraman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile otomobil kapısı kesilerek çıkarılan Emine Koçuk ve kızı Erva ile diğer aracın sürücüsü Emre Kahraman farklı ambulanslarda tedavi altına alındı.

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POLİS KIZINI CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

Otomobil sürücüsü Emine Koçuk, kızını göremeyince endişelendi. Polisin diğer ambulansta tedavi edildiğini söylemesine rağmen anne Koçuk sakinleştirilemedi.

Bunun üzerine polis memuru diğer ambulansta tedavi gören Erva'nın cep telefonu ile çektiği görüntüyü annesine izletti. Kızının iyi olduğunu görerek sakinleşen kadın ve diğer yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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