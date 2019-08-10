Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, hafif ticari aracın belediye temizlik aracına arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan kişi, arandığını söyleyerek ağır yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp, kaçtı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Ulus yönüne giden Burak Dalgıç (24) yönetimindeki 06 AB 7902 plakalı hafif ticari araç, Kazım Karabekir Alt Geçidi'nin çıkışında temizlik yapan 06 AZ 9080 plakalı belediye temizlik aracına çarptı. Temizlik aracının altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Burak Dalgıç ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

'POLİS GELMEDEN GİTMEM GEREK'

Cadde esnafı, otomobilde sıkışan Dalgıç'ı çıkarmak için uğraşırken, diğer yaralı, arkadaşını bırakıp, olay yerinden ayrıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının, kendisine engel olmak isteyenlere "Hakkımda yakalama kararı var, polis gelmeden gitmem gerek" dediği öne sürüldü. Dalgıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.