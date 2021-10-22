Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Başhekim görevden uzaklaştırıldı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun, hastaneye ulaşmasında ihmali olduğu iddiası üzerine hastane başhekimi görevinden uzaklaştırıldı.

"BAKAN KOCA'NIN TALİMATIYLA AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

(DHA)

