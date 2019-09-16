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Yaralı at üç günlük mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Sahibi tarafından üç gün önce yaralı halde bulunan at, hayvanseverlerin ve gönüllü veterinerlerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı - Veterinerlerin yaralı hayvanı hayata döndürme çabaları ve hayvanseverlerin bekleyişi sırasındaki duygu dolu anlar kameralara yansıdı

ÖMER OLCAY - Sahibi tarafından üç gün önce yaralı halde bulunan ve hayvanseverlerin devreye girmesiyle veterinerlerin tedavisini üstlendiği at, öldü.

Gölbaşı ilçesindeki Taşdemirler Mahallesi güzergahını kullanan bazı vatandaşlar, yol kenarında yaralı bir at fark etti. Olay yerinde toplanan hayvanseverler yaralı at için veterinerlerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım talebinde bulundu.

Hayvansever Hülya Yıldırım, sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra güzergah üzerinde fark ettikleri yaralı at için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan ambulansı talebinde bulunduklarını anlattı. Yıldırım, ilgililerin kendilerine "Biz sadece kedi ve köpekleri alıyoruz." karşılığını verdiğini aktardı.

Bu sırada çevredeki esnaf, hayvanın sahibi İbrahim Çoban'ı aradı. Hastanede olduğunu belirten Çoban, bir süre sonra atının yanına geldi.

Sahibi olduğu atı, cumartesi günü bir bahçede yaralı halde bulduğunu anlatan Çoban, olay yerine çağırdığı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin "sahipli hayvanlara bakmadıklarını" kendisine ilettiğini anlattı. Çoban, "Ben de ben sahiplenmiyorum alın götürün, yeter ki bunun canını kurtarın dedim. Pazar günü yemini suyunu verdim, bu kadar bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Atı, cumartesi günü yaralı bulduğu yol seviyesinden yüksekteki bahçede bir ağaca bağladığını, maddi durumu yetersiz olduğu için veteriner çağıramadığını kaydeden Çoban, "At yaralı olduğu için kanı gören köpekler atı kovalamış, at yukarıdan aşağıya düşmüş." dedi.

- "Çok ciddi ödem ve şişkinlik oluşmuş"

Hayvanseverler tarafından olay yerine çağrılan veteriner Bahri Terzi, yaralı atın tedavisi için gönüllü oldu. Ancak Terzi'nin müdahalesi de atı kurtarmaya yetmedi. Üç gündür acı içinde kıvranan ve müdahale edilmeyen at, öldü.

Bu sırada yaralı atı fark ettikleri andan itibaren yalnız bırakmayan hayvanseverler gözyaşlarını tutamadı.

Veteriner hekim Bahri Terzi, ata yaptığı müdahaleleri anlattı.

Terzi, "Çok ciddi açık kırığı var. Uzun süre bu şekilde kalmış. Zaten çok ciddi ödem ve şişkinlik oluşmuş. Kurtulması pek mümkün değildi ama sadece ağrısını azaltmaya yönelik müdahale edebildik. Yaklaşık 1 saate yakındır müdahale ediyoruz. Geldiğimizde acısından dolayı çırpınıyordu biz sadece onları engelleyebildik. Ondan sonra hayatını kaybetti." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayatını kaybeden hayvanı, uygun koşullarda uzmanlar eşliğinde defnetmek üzere ambulansla götürdü.

- Sahibine cezai işlem uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, hayvan sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, cezai işlem uygulandığı bildirildi.

AA'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili genelgesine göre, sahipli hayvanlara ilişkin müdahale yetkilerinin bulunmadığına dikkati çekti.

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