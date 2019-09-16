Yaralı at üç günlük mücadelesini kaybetti

ÖMER OLCAY - Sahibi tarafından üç gün önce yaralı halde bulunan ve hayvanseverlerin devreye girmesiyle veterinerlerin tedavisini üstlendiği at, öldü.

Gölbaşı ilçesindeki Taşdemirler Mahallesi güzergahını kullanan bazı vatandaşlar, yol kenarında yaralı bir at fark etti. Olay yerinde toplanan hayvanseverler yaralı at için veterinerlerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım talebinde bulundu.

Hayvansever Hülya Yıldırım, sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra güzergah üzerinde fark ettikleri yaralı at için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan ambulansı talebinde bulunduklarını anlattı. Yıldırım, ilgililerin kendilerine "Biz sadece kedi ve köpekleri alıyoruz." karşılığını verdiğini aktardı.

Bu sırada çevredeki esnaf, hayvanın sahibi İbrahim Çoban'ı aradı. Hastanede olduğunu belirten Çoban, bir süre sonra atının yanına geldi.

Sahibi olduğu atı, cumartesi günü bir bahçede yaralı halde bulduğunu anlatan Çoban, olay yerine çağırdığı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin "sahipli hayvanlara bakmadıklarını" kendisine ilettiğini anlattı. Çoban, "Ben de ben sahiplenmiyorum alın götürün, yeter ki bunun canını kurtarın dedim. Pazar günü yemini suyunu verdim, bu kadar bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.