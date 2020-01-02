HABER
  4. Yaralı atmacaya jandarma şefkati

Yaralı atmacaya jandarma şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma tarafından kanadından yaralı halde bulunan atmaca, tedaviye alındı.

Yaralı atmacaya jandarma şefkati

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma tarafından kanadından yaralı halde bulunan atmaca, tedaviye alındı.
Kırsal Sarıbey Mahallesi'nin ova bölgesinde, devriye görevi yapan jandarma, yol kenarında sağ kanadından yaralı bir atmaca buldu. Soğuktan donmak üzere olan atmacayı, havluya sararak hayvan taşıma kutusuna koydu. Yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şubesi Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Türü koruma altında olan atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Görevliler, yaralı atmacaya sahip çıkarak kendilerine ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Yaralı atmacaya jandarma şefkati

PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdiAyakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi
Erciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacakErciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.