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Yaralı bahri kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde yaralı halde bulunan bahri kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde yaralı halde bulunan bahri kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Pülümür'e bağlı Kırklar köyünde 2 gün önce bir kuş, yaralı halde bulundu. Kuş, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolde, bahri kuşununu ayağından yaralandığı belirlendi. Kuş, tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Batağangiller familyasından, tümüyle suya bağımlı, uzun boyunlu ve sivri gagalı kuş türü olan bahri, bataklıklarda ve sulak alanlarda yaşıyor. Renkli görüntüsüyle dikkat çeken bahri, Türkiye'de sıklıkla rastlanan bir kuş türü.

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