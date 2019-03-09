HABER

Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Tunceli'de bacağından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesinde olan kuş, tedavi altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesinde olan "Bahri" türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Pülümür ilçesi Kırklar köyü yakınlarında, yaralı kuşu bulan vatandaşlardan Taner Doğan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan kuş, tedavisi için veteriner Baran Kar'a götürüldü.

Kar'ın yaptığı muayenede yaralı olan bacağında enfeksiyon tespit edilen kuş, başlanan tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Baran Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balıkçıl bir kuş olan 'Bahri' cinsi kuşun bacağında enfeksiyon tespit edip tedavisini yaptık. Kısa süre gözetim altında tuttuktan sonra doğal hayatına salacağız." dedi.

Bilimsel adı "Podiceps Cristatus" olan Bahri kuşu, iyi dalgıçlığı ve yüzücülüğü ile biliniyor. Kızıl uzun boynu, kaldırılabilen kulak tüyleri, beyaz yanakları, siyah göz pınarı, pembe gagası ile ayrı bir güzelliği olan bu kuşun perdesiz olan ayaklarında geniş loplar bulunuyor.

Gençlerinin boyun ve enseleri çizgili olan, su geçirmez ve sık tüyleriyle dikkati çeken bu kuşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
"Tükiye'yi zillete götürmek isteyenlere asla müsaade etmeyelim""Tükiye'yi zillete götürmek isteyenlere asla müsaade etmeyelim"
Şüpheli paketten çıkan lokumları yediŞüpheli paketten çıkan lokumları yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Bahri" türü kuş Podiceps Cristatus Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.