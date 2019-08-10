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Yaralı balıkçıl, tedavi sonrası doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 23:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 10 gün önce Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları tarafından, yaralı halde bulunan balıkçıl, belediye veteriner hekimi Hekim Kaçan tarafından yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 10 gün önce Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları tarafından, yaralı halde bulunan balıkçıl, belediye veteriner hekimi Hekim Kaçan tarafından yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaralı kuşu fark eden Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları, belediye veteriner hekimine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşun balıkçıl türlerden olduğunu tespit etti. Havalimanı çalışanları balıkçıl kuşu, Yüksekova Belediyesi Veterineri

Hekim Kaçan'a teslim etti. Avcılar tarafından vurulduğu tespit edilen balıkçıl, 10 gündür evinde tedavi ettiğini söyleyen Veteriner Kaçan, "Balıkçıl olarak bilinen bu kuşu havalimanı çalışanları yaralı halde getirdi. Avcılar tarafından vurulmuş. Geldiğinde kuşun bacağında kanaması vardı. Rehabilitasyon merkezimizde, ilk tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Bizde bakım evi olmadığı için 10 gündür evimde gereken tedavisini yaptım. Beslenmesini eşim ve çocuklarımla beraber yaptık. Bugün sağlıklı olduğunu düşündüm ve doğal yaşam alanına getirilerek çocuklarımla beraber Nehil Sazlığı'na bıraktık" dedi.

Veteriner Hekim Kaçan, tedavisi tamamlanan balıkçılı, ailesiyle birlikte doğal yaşam alanı olan ilçedeki Nehil Sazlığı'na bıraktı.

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