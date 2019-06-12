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Yaralı baykuşa vatandaş sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Amasya bir fabrikada çalışan işçi, kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş buldu.Amasya’da kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş bulan bir fabrikadaki işçi, yardım için baykuşu İlyasköy’deki at çiftliği olan Mehmet Akif Çelik’e götürdü.

Yaralı baykuşa vatandaş sahip çıktı

Amasya bir fabrikada çalışan işçi, kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş buldu.
Amasya’da kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş bulan bir fabrikadaki işçi, yardım için baykuşu İlyasköy’deki at çiftliği olan Mehmet Akif Çelik’e götürdü. Çelik de ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
Çiftlikte baykuşa bakan Çelik, kanadının kırık olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Aslında doğal yaşamda olması gerekiyor. Evcilleşmemiş vahşi baykuş, kanadı kırık muhtemelen çünkü kanadını çok acıyor. Dokunmamıza müsaade ediyor. Herhalde kendisine zarar vermeyeceğimizi bildiği için bizim dokunmamıza müsaade ediyor. Ayakları çok büyük, tırnakları falan. Kendisi de baya bir büyük. Kanadı kırık. Bir arkadaşımız çalıştığı fabrikada buldu, buraya getirdi. Bizden yardım istedi, biz de gerekli mercilere telefonla haber ulaştırdık. Biraz önce konuştuk baykuştan falan bahsettim, kulakları falan da var büyük bir baykuş diye. Kuğu baykuş türü diye söyledi telefondaki arkadaş. Gelip alacaklar, bekliyoruz gelip almalarını. Onunda artık iyileşip bir an evvel doğal yaşamda diğer arkadaşlarıyla birlikte yaşaması gerekiyor.”
Baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Yaralı baykuşa vatandaş sahip çıktı

Yaralı baykuşa vatandaş sahip çıktı

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