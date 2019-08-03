Yaralı baykuşu köy kahvesinde beslediler

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen baykuş ve leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Süloğlu ilçesinde bağlı Sülecik köyünde vatandaşlar, ormanlık alanda kanadından yaralanmış peçeli baykuş buldu.

Köy kahvesine getirdikleri baykuşu besleyen vatandaşlar, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, tedavi edilmesi için baykuşu buradan alarak müdürlüğe götürdü.

- Yaralı leyleği TREDAŞ ekibi fark etti

Öte yandan Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy köyündeki elektrik direklerinde çalışma yapan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, yaralı bir leylek gördü.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen DKMP ekipleri, TREDAŞ ekiplerinin de yardımıyla leyleği direkten alarak tedavisi için müdürlüğe götürdü.

Tedavi edilen baykuş ile leylek, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

