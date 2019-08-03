HABER

Yaralı baykuşu köy kahvesinde beslediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Edirne'de vatandaşların yaralı halde bulduğu baykuş ve leylek tedavilerinin ardından doğaya salındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen baykuş ve leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Süloğlu ilçesinde bağlı Sülecik köyünde vatandaşlar, ormanlık alanda kanadından yaralanmış peçeli baykuş buldu.

Köy kahvesine getirdikleri baykuşu besleyen vatandaşlar, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, tedavi edilmesi için baykuşu buradan alarak müdürlüğe götürdü.

- Yaralı leyleği TREDAŞ ekibi fark etti

Öte yandan Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy köyündeki elektrik direklerinde çalışma yapan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, yaralı bir leylek gördü.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen DKMP ekipleri, TREDAŞ ekiplerinin de yardımıyla leyleği direkten alarak tedavisi için müdürlüğe götürdü.

Tedavi edilen baykuş ile leylek, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Baba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradıBaba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradı
Trabzon'da her okula bir sokak köpeğiTrabzon'da her okula bir sokak köpeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köy kahvesi tedavi edildi yaralı baykuş Yaralı leylek

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.