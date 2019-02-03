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Yaralı bir kişiyi getirdikleri araç ile birlikte tıp merkezi önüne bırakıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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