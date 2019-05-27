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YARALI BOMBA İMHA UZMANINI SKORSKY HELİKOPTERLE GETİRDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Aralık İlçesi'nde teröristlerler tarafından toprağa gömülen el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmesi sırasında infilak etti.

IĞDIR'ın Aralık İlçesi'nde teröristlerler tarafından toprağa gömülen el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmesi sırasında infilak etti. Olayda bomba uzmanı ağır yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde Aralık İlçesine bağlı Emince köyü yakınlarındaki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. 26 Mayıs akşamı nöbet mevzii yakınlarında toprağa gömülü olarak el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik tedbiri alınan patlayıcının imhası için bugün sabah saatlerinde bölgeye bomba uzmanı ekip gönderildi. El yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmesi sırasında infilak etti. Patlamada bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Kıdemlı Üstçavuş Barış Bıdak ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Barış Bıdak, skorsky helikopterle Erzurum'deki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait helikopter pistine getirildi. Buradan ambulansla alınan Bıdak, Atatürk Ünivresitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıdak'ın burada yapılan müdahalesinde kolunun parçalandığı ve bunun için hava ambulansı ile Ankara GATA'ya gönderilmesine karar verildi. Bıdak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

Görüntü Dökümü
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-Helikopterin gelişi
-Yaralı askerin helikopterden indirilmesi
-Ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden detay

Haber: Özkan AYDIN-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)
SÜRE: 02.28 BOYUT: 277 MB

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