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Yaralı boynuzlu baykuşu jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Yaralı boynuzlu baykuşu jandarma kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan boynuzlu baykuş, veterinerde tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Mecitözü ilçesinde devriye görevi yürütürken yol kenarında bitkin halde duran baykuşu fark eden jandarma ekibi, yaralı hayvanı veterinere götürdü.

Veterinerde kırık kanadı tedavi edilen baykuşun, nesli tükenmekte olan "boynuzlu baykuş" olduğu anlaşıldı.

Boynuzlu baykuş, veterinerdeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boynuzlu Baykuş Jandarma veteriner

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