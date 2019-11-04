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Yaralı bulduğu köpeğin tedavisi için 75 kilometre yol katetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Abdulsamet Doğan, aksayarak yürürken bulduğu çoban köpeğini, tedavi için 75 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirdi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Abdulsamet Doğan, aksayarak yürürken bulduğu çoban köpeğini, tedavi için 75 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirdi. Ayağında çatlak bulunduğu ortaya çıkan köpek tedaviye alındı.
İmamoğlu ilçesinde, Abdulsamet Doğan, yol kenarında aksayarak yürüyen çoban köpeğini fark etti. Doğan, köpeği veterinere götürdü. Ancak kesin teşhis için köpeğin ayağının röntgen filmi çekilmesi gerektiği söylendi. Köpeğe, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ağrılarının dinmesi için 2 hafta boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Abdulsamet Doğan, aksaması devam eden köpek için Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) İl Başkanı Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçti. Laçinbaba'nın da desteği ile köpeği, 'Karakız Görüntüleme Merkezi'nde röntgen filmi çektirmek için 75 kilometre yol giderek, Osmaniye'ye götürdü. Çekilen röntgen filminde ayağında çatlak olduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı.
​Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, "Çekilen röntgen filmimde 1 yaşındaki erkek çoban köpeğinin humerus kemiğinin distal ucunda verev şekilde çatlak olduğunu tespit ettik. Reçetemizi yazdık. Daha iyi olacağını umuyoruz"dedi.
HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvana ücretsiz olarak röntgen hizmeti veren bir merkezin bulunmadığını belirterek, "Bu canımız da 75 kilometre öteden şifa bulabilmek için getirildi. Bu sokak canımızın tedavisi için kapı kapı gezen Abdulsamet Bey'e ve röntgen cihazını şehrimize hediye eden HAYTAP Yönetim Kurulu'na sokak canlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

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