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  4. Yaralı bulduğu 'Maşuk' ismini verdiği karga, yanından ayrılmıyor

Yaralı bulduğu 'Maşuk' ismini verdiği karga, yanından ayrılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.

İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde kaynakçılık yapan Recep Evren, bir süre önce tarlasında ağaçtan düşmüş yavru kargayı gördü. Köpeklerin saldırısına uğrayan ve uçmakta zorlanan kargayı iş yerine götüren Evren, burada besleyerek, sağlığına kavuşmasını sağladı. Evren’in ilgisini gören karga iş yerinden ayrılmazken, Evren ise kendisini bırakmayan kargaya 'Maşuk' ismini verdi.

Yaşananları anlatan Recep Evren, “Ben aynı zamanda çiftçilik de yapıyorum. Tarlama gitmiştim. Baktım köpekler kargayı yiyecek kurtardım onu. İş yerimde duruyor. Salıyorum gitmiyor. Elimle besliyorum. Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.

Müşteri Hasan Ayar ise çok şaşırdığını belirterek, “Hayvan sevgisini gördüm. Karga yavrusunu besleyip evcilleştirmiş. Çok güzel” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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