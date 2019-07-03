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Yaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde saldırıya uğradığı düşünülen ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen sokak kedisi ameliyat edildi.

Yaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde saldırıya uğradığı düşünülen ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen sokak kedisi ameliyat edildi.
Ereğli Elmatepe Mahallesi’nde yaşayan Semra Öztürk evinin önünde yaralı bulduğu sokak kedisini veteriner hekime götürdü. Kalça kemiğinde kırık tespit edilen kedi, ameliyat edildi. 'Nazlı' adı verilen kedi, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, kedinin bir aylık bakımının ardından iyileşebileceğini söyleyerek, "Yaptığımız muayene ve tahliller sonucunda kalçasında kırık olduğunu tespit ettik. Dün gece ameliyatını gerçekleştirdik. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalacak. Yaklaşık 1 ay süresince de bakımı olacak. Bir ay sonra da eski hayatına dönecek. Kırığı fiziksel travma ile oluşmuş. Bu bir trafik kazası, yüksekten düşme ve ya insanların yapmış olduğu bir travma sonucu olmuş olabilir." dedi.
‘KEDİ KORKUDAN SAKLANMIŞ’
Kedinin tekme atılması sonucu yaralandığını düşündüğünü söyleyen Semra Öztürk, "Kedinin bağırmasını duydum. Baktım kapının arkasına saklanmış. Seslendim gelmedi. Sonra yemek verdim. Yürümekte zorlandı. Sırtında yarayı gördüm, yaradan zannettim. İki gün bekledim. Baktım yürüyemiyor. Hakan Bey’e gösterdik. O da kırık olduğunu söyledi. Araç çarpma durumu olacağını zannetmiyorum. Çünkü bağırmasını duyar duymaz dışarıya çıktım. Baktım kedi korkudan saklanmış" diye konuştu.

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Yaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktıYaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktıYaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktıYaralı bulduğu sokak kedisine sahip çıktı

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