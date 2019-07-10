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Yaralı buldukları kaplumbağa ailenin ferdi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Van'da, Okkaş Dervişoğlu ve çocuklarının üç ay önce kabuğu kırık halde bularak sahiplendiği kaplumbağa, kısa sürede sağlığına kavuşarak ailenin bir ferdi haline geldi - "Garip" adını verdikleri kaplumbağayı gündüzleri bahçede, akşamları da evde besleyen Dervişoğlu, 65 yaşında ve 4 kilo ağırlığındaki kaplumbağaya çocuğu gibi bakıyor - Okkaş Dervişoğlu: - "Her zaman evde onun yemek tabağı hazır bekliyor. Her öğün yemeğini veriyoruz. Bizden ayrı kalmıyor. Çabamız neticesinde kabuğunu yeniliyor"

MESUT VAROL - Van'ın İpekyolu ilçesinde, Okkaş Dervişoğlu ve çocuklarının üç ay önce yaralı halde bularak sahiplendiği kaplumbağa, kısa sürede ailenin bir ferdi haline geldi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde görev yapan 56 yaşındaki Okkaş Dervişoğlu ile çocukları Rezzan, Azra ve Çayan, üç ay önce Şerefiye Mahallesi'ndeki çöplük alanda iş makinesinin kabuğunu kırdığı kaplumbağayı gördü.

Yaralı kaplumbağayı alarak eve götüren Dervişoğlu ile çocukları, veterinerden aldıkları destekle sağlığına kavuşturdukları ve "Garip" adını verdikleri kaplumbağanın bakımını üstlendi.

İlk bulunduğunda parazitlerin kabuğunda yuva yaptığı "Garip", Dervişoğlu ailesinin duyarlılığı sayesinde sağlığına kavuşarak ailenin bir üyesi haline geldi.

Üç aydan bu yana gündüzleri bahçede, akşamları da evde beslediği kaplumbağanın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Dervişoğlu, 65 yaşında ve yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki kaplumbağaya adeta çocuğu gibi bakıyor.

- "Acınacak durumdaydı"

Dervişoğlu, AA muhabirine, kaplumbağayı ilk bulduklarında kırık kabuğunun altına yüzlerce kurtçuğun yuvalandığını söyledi.

Eve getirdiği kaplumbağanın yarasını şifalı ot ve ilaçlarla temizlediğini anlatan Dervişoğlu, veterinerden aldığı destekle tedavisine başladığı kaplumbağanın giderek iyileştiğini belirtti.

İnsanları sevdikleri kadar hayvanları da sevmeleri gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sokakta yaralı bulduğumuz hayvanlar konusunda duyarlı olalım. Onlar da bir can taşıyor. Bulduğumuzda kaplumbağanın yarasına çok kurt düşmüştü. Acınacak durumdaydı. Hemen şifalı otları ezerek suyuyla yarasını temizledim. Ardından veterinere giderek ilaç aldım. Bir daha kurtlanmasın diye özel ilaçlar getirdim. Elimizden geldiği kadar yaranın iyileşmesi için çaba gösterdim. Şimdi hem yarası iyileşti hem de bize alıştı."

- "Evin bir ferdi haline geldi"

Bahçeye bıraktıkları kaplumbağanın bir süre sonra tekrar evin kapısına geldiğini belirten Dervişoğlu, "Her geldiğinde evden biri tabağını önüne bırakır. Yemeğini yedikten sonra tekrar bahçeye gider. Evin bir ferdi haline geldi. Onu çok seviyoruz. Sabah kahvaltısında ne yersek Garip'e de aynısını ayırıyoruz. Her zaman evde onun yemek tabağı hazır. Her öğün yemeğini veriyoruz. Bizden ayrı kalmıyor. Çabamız neticesinde kabuğunu yeniliyor." şeklinde konuştu.

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tedavi Van yaralı kaplumbağa

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