Yaralı buldukları kaplumbağa ailenin ferdi oldu

Eve getirdiği kaplumbağanın yarasını şifalı ot ve ilaçlarla temizlediğini anlatan Dervişoğlu, veterinerden aldığı destekle tedavisine başladığı kaplumbağanın giderek iyileştiğini belirtti.

İnsanları sevdikleri kadar hayvanları da sevmeleri gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sokakta yaralı bulduğumuz hayvanlar konusunda duyarlı olalım. Onlar da bir can taşıyor. Bulduğumuzda kaplumbağanın yarasına çok kurt düşmüştü. Acınacak durumdaydı. Hemen şifalı otları ezerek suyuyla yarasını temizledim. Ardından veterinere giderek ilaç aldım. Bir daha kurtlanmasın diye özel ilaçlar getirdim. Elimizden geldiği kadar yaranın iyileşmesi için çaba gösterdim. Şimdi hem yarası iyileşti hem de bize alıştı."

- "Evin bir ferdi haline geldi"

Bahçeye bıraktıkları kaplumbağanın bir süre sonra tekrar evin kapısına geldiğini belirten Dervişoğlu, "Her geldiğinde evden biri tabağını önüne bırakır. Yemeğini yedikten sonra tekrar bahçeye gider. Evin bir ferdi haline geldi. Onu çok seviyoruz. Sabah kahvaltısında ne yersek Garip'e de aynısını ayırıyoruz. Her zaman evde onun yemek tabağı hazır. Her öğün yemeğini veriyoruz. Bizden ayrı kalmıyor. Çabamız neticesinde kabuğunu yeniliyor." şeklinde konuştu.