Yaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedavi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ESKİŞEHİR ve Afyonkarahisar kırsallarında yaralı halde bulunan 2 kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir kırsalında bir hayvansever tarafından bulunan 2 kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler 2 yavruyu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirdi. Burada tedaviye alınan geyikler sağlıklarına kavuştuklarında doğal ortamlarına bırakılacak.

GEYİKLERİN DURUMU İYİ

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiklerin durumunun iyi olduğunu söyledi. Yavru geyiklerin insan yaşam alanlarına yakın olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kandır, şöyle devam etti:

"Duyarlı vatandaşların Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne ihbarı üzerine geyik yavruları bulundukları yerlerden alınarak bize getirildi. Merkezimizde tedavileri devam ediyor. Geyik yavrularımızdan biri muhtemelen köpek saldırısına uğramış. O yüzden sırtında ve kasık bölgesinde derin yaraları var. Diğer yavrumuz ise yine muhtemel bir köpek ya da insandan kaçarken bir cisme çarparak düştüğü ve hem bir gözünü yaraladığı hem de bacağında kırık oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine onun da tedavisi devam ediyor. Dün itibarıyla Veteriner Fakültesi kliniğinde operasyona alındı. Şu anda durumu gayet iyi. Dileriz kısa zamanda iyileşir ve normal yaşamlarına geri dönerler."