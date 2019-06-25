HABER

Yaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR ve Afyonkarahisar kırsallarında yaralı halde bulunan 2 kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı.

Yaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedavi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ESKİŞEHİR ve Afyonkarahisar kırsallarında yaralı halde bulunan 2 kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı.
Afyonkarahisar ve Eskişehir kırsalında bir hayvansever tarafından bulunan 2 kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler 2 yavruyu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirdi. Burada tedaviye alınan geyikler sağlıklarına kavuştuklarında doğal ortamlarına bırakılacak.
GEYİKLERİN DURUMU İYİ
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiklerin durumunun iyi olduğunu söyledi. Yavru geyiklerin insan yaşam alanlarına yakın olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kandır, şöyle devam etti:
"Duyarlı vatandaşların Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne ihbarı üzerine geyik yavruları bulundukları yerlerden alınarak bize getirildi. Merkezimizde tedavileri devam ediyor. Geyik yavrularımızdan biri muhtemelen köpek saldırısına uğramış. O yüzden sırtında ve kasık bölgesinde derin yaraları var. Diğer yavrumuz ise yine muhtemel bir köpek ya da insandan kaçarken bir cisme çarparak düştüğü ve hem bir gözünü yaraladığı hem de bacağında kırık oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine onun da tedavisi devam ediyor. Dün itibarıyla Veteriner Fakültesi kliniğinde operasyona alındı. Şu anda durumu gayet iyi. Dileriz kısa zamanda iyileşir ve normal yaşamlarına geri dönerler."

FOTOĞRAFLI

Yaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedaviYaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedaviYaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedaviYaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedavi

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdiElazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi
Kore'de savaşan Türk askerleri anıldıKore'de savaşan Türk askerleri anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.