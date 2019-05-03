HABER

Yaralı bulunan boz ayı kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

TRABZON’un Düzköy ilçesi, Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda yaralı halde fark edilen boz ayı için vatandaşlar seferber oldu.

Yaralı bulunan boz ayı kurtarılamadı

İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Düzköy ilçesi, Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda yaralı halde fark edilen boz ayı için vatandaşlar seferber oldu. Kayalıklardan düşerek beli kırıldığı tespit edilen boz ayı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
İlçeye bağlı Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda gezinen vatandaşlar, dere yatağında yaralı halde boz ayı olduğunu fark etti. Çevredekiler, bölgedeki kayalıklardan düştüğü dere yatağından yaralı halde sürünerek yola çıkmaya çalıştığını gördüğü ayıya yiyecek verip, yardım etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, ayının öldüğü tespit edildi. Ayı ölüsü gömülmek üzere Milli Parklar ekiplerince dere yatağından alındı.
'MAALESEF KURTARILAMADI'
Ayıyı gördükleri sırada canlı olduğunu ancak belden aşağısının tutmadığını anlatan korucu Salih Karpuz, “Tesadüfen rastladık ayıya. Tahminim bu kayalıktan düştü, buradan sürüklenerek karşıya geçmeye çalıştı. Onu bulduğumuzda canlıydı ama belden aşağısı tutmuyordu. Yetkililere haber verelim dedik, telefonlar çekmiyordu, bayağı bir uğraştık. Bir süre sonra ulaştık yetkililere. Yetkililer de akşam üzeri geldi. Çok yoğun bir yağmur vardı. Ayı maalesef kurtarılAmadı” dedi.
'YİYECEK VERDİK, ÇOK UĞRAŞTIK'
Neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu ayılara karşı insanların daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Karpuz, “Bildiğimiz kadarıyla bu ayıların nesli tükenmek üzere, bunlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Dün arkadaşlarımız vardı. Yiyecek falan getirdik ona. O kadar çok uğraştık ki 'kocaoğlan' diye sesleniyoruz, başını çevirip bakıyor bize. Ondan sonra tekrar başını koyuyor yere. O kadar çaresizdi ki sanki yardım istiyor gibiydi. Dün akşama kadar burada onunla bayağı bir uğraştık, yiyecek falan verdik. Tabii o acısından dolayı verdiğimiz yiyecekleri yemedi. Umarım bundan sonra böyle bir şey yaşamayız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaralı bulunan boz ayı kurtarılamadıYaralı bulunan boz ayı kurtarılamadıYaralı bulunan boz ayı kurtarılamadı

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldıYozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldı
Çukurca'da foto safari heyecanıÇukurca'da foto safari heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.