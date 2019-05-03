Yaralı bulunan boz ayı kurtarılamadı

İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Düzköy ilçesi, Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda yaralı halde fark edilen boz ayı için vatandaşlar seferber oldu. Kayalıklardan düşerek beli kırıldığı tespit edilen boz ayı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda gezinen vatandaşlar, dere yatağında yaralı halde boz ayı olduğunu fark etti. Çevredekiler, bölgedeki kayalıklardan düştüğü dere yatağından yaralı halde sürünerek yola çıkmaya çalıştığını gördüğü ayıya yiyecek verip, yardım etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, ayının öldüğü tespit edildi. Ayı ölüsü gömülmek üzere Milli Parklar ekiplerince dere yatağından alındı.

'MAALESEF KURTARILAMADI'

Ayıyı gördükleri sırada canlı olduğunu ancak belden aşağısının tutmadığını anlatan korucu Salih Karpuz, “Tesadüfen rastladık ayıya. Tahminim bu kayalıktan düştü, buradan sürüklenerek karşıya geçmeye çalıştı. Onu bulduğumuzda canlıydı ama belden aşağısı tutmuyordu. Yetkililere haber verelim dedik, telefonlar çekmiyordu, bayağı bir uğraştık. Bir süre sonra ulaştık yetkililere. Yetkililer de akşam üzeri geldi. Çok yoğun bir yağmur vardı. Ayı maalesef kurtarılAmadı” dedi.

'YİYECEK VERDİK, ÇOK UĞRAŞTIK'

Neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu ayılara karşı insanların daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Karpuz, “Bildiğimiz kadarıyla bu ayıların nesli tükenmek üzere, bunlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Dün arkadaşlarımız vardı. Yiyecek falan getirdik ona. O kadar çok uğraştık ki 'kocaoğlan' diye sesleniyoruz, başını çevirip bakıyor bize. Ondan sonra tekrar başını koyuyor yere. O kadar çaresizdi ki sanki yardım istiyor gibiydi. Dün akşama kadar burada onunla bayağı bir uğraştık, yiyecek falan verdik. Tabii o acısından dolayı verdiğimiz yiyecekleri yemedi. Umarım bundan sonra böyle bir şey yaşamayız” diye konuştu.

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