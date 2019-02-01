Yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Şentürk, yerde hareket etmekte zorlanan bir doğan gördü.
Güçlükle eline aldığı doğanı Gölyaka Avcılar, Atıcılar ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'ne getiren Şentürk, hayvanı Dernek Başkanı Bahattin Ceylan'a teslim etti.
Haber verilmesi üzerine derneğe gelen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen doğanın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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