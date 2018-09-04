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Yaralı bulunan doğana tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, arazide yaralı bulunan doğan, belediyenin veterineri tarafından tedaviye alındı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, arazide yaralı bulunan doğan, belediyenin veterineri tarafından tedaviye alındı. Yüksekova'daki boş arazide yaralı doğanı görüp, alan ilçe sakini, belediye veterinerliğine teslim etti. Kanadının kırık olduğu belirlenen doğan, veteriner Hekim Kaçan tarafından tedavisi yapılmak üzere gözetim altına alındı. Hayvanın gerekli tedavilerine başladıklarını belirten Kaçan, "Tedavisi yapıldıktan sonra 1 hafta içerisinde doğal yaşamına bırakacağız. Doğan, yırtıcı kuş olup, et ile besleniyor. Biz de ona göre besin ihtiyacını karşılayacağız. 1 hafta boyunca tedavisini devam ettirip, doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.

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