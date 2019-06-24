Yaralı bulunan ebabile tedavi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, başından yaralı bulunan ebabile, veteriner kliniğinde tedavi uygulandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde, yaralı olduğu için uçamayan ebabil bulundu. Görevliler, Manavgat Belediyesi Barınak Müdürlüğü ve Manavgat Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Başına darbe aldığı belirlenen ebabili teslim alan Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi, tedavi için veterinere götürdü. Kuşun veteriner kliniğinde uygulanan tedavi sonrası doğaya salınacağı belirtildi.

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