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Yaralı bulunan hamile karaca tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yaralı halde bulunan hamile karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaralı halde bulunan hamile karaca tedavi edildi.

Pınarbaşı ilçesinde yaralı karacayı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeden alınan karaca tedavi için veteriner hekime teslim edildi.

Karacanın, muayenesinde hamile olduğu, yaban hayvanlarının saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirlendi.

Hamile karaca, tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çakalların saldırısına uğradığı düşünülen karacanın, veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde hamile olduğu ve vücudunun arka kısmında açık yaraları olduğu tespit edildi. Antibiyotik tedavisi uygulanarak açık yaralara dikiş atıldı. Tedavi süreci tamamlanan anne adayı karaca yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı."

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KASTAMONU tedavi Yaralı Karaca

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