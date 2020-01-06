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  4. Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.
Karabük Kapullu Mahallesi Başköy yolu mevkii üzerinde kır düğün salonu işletmecisi Şefik Diri, dün öğle saatlerinde dere kenarında hareket edemeyen karacayı fark edip, yanına gitti. Şefik Diri, karacanın arka ayaklarından yaralı olduğunu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler hemen olay yerine gelirken bu sırada devriye gezen polis ekipleri de karacanın dere kenarından çıkarılmasına yardım etti. Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

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