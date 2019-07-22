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Yaralı bulunan kaya kartalına tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde maden işçilerinin yaralı halde bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı.

Yaralı bulunan kaya kartalına tedavi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde maden işçilerinin yaralı halde bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Olgunlar Köyü'ndeki maden ocağında çalışan işçiler, yolda hareketsiz duran bir kaya kartalı gördü. Yaralı olduğu tespit edilen kartal, işçiler tarafından Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, kartalın kanadında çıkık olduğunu belirterek, tedavisinin sonlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağını söyledi.

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Yaralı bulunan kaya kartalına tedaviYaralı bulunan kaya kartalına tedavi

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