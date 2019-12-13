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Yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

HATAY'da, Suriye sınırında görevli askerlerce bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine teslim edilerek tedaviye alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Suriye sınırında görevli askerlerce bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine teslim edilerek tedaviye alındı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde Suriye sınır karakolunda görev yapan askerler, arazide yaralı kızıl şahin buldu. Yaralı kuş askerlerce Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi. Dernek bünyesindeki gönüllü veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine ulaştırıldı. Sağ kanadından yaralandığı belirlenen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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