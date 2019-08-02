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Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te yaralı olarak bulunan leylek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde saçma ile vurulmuş halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Bilecik’te yaralı olarak bulunan leylek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde saçma ile vurulmuş halde bulunan leylek tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, leyleğin kanatlarından yaralandığını belirterek, ‘’Tedavi merkezimizin bu kez konuğu yaralı bir leylek oldu. Gölpazarı ilçemizden geldi ve kanadında bir kırık mevcut. Uzun kanatları kopmuş. Tespitlerimize göre avcılar tarafından saçma ile vurulmuş. Tedavisinin ardından iyileşene kadar merkezimizde ağırlayacağız. İyileştikten sonra doğal ortamına salacağız’’ dedi
"Şu ana kadar onlarca yaban hayvanını tedavi edildi"
Şu ana kadar onlarca yaban hayvanını tedavi ettiklerini kaydeden Avcı, ‘’İlimiz ve çevresinde örnek bir tedavi merkezi olarak şu ana kadar birçok yaban hayvanı tedavi ederek doğal ortamına saldık. Örneğin, akbaba, şahin, ebabil kuşları, güvercin ve kumru tedavi ederek, doğal ortamlarına bıraktık’’ İfadelerini kullandı.

Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

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