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YARALI BULUNAN YILAN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesinde 2 metrelik yılan gören işçiler önce korkuya kapıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesinde 2 metrelik yılan gören işçiler önce korkuya kapıldı. Yaralı olduğu için hareket etmekte güçlük çektiği belirlenen yılan, zabıtalar tarafından, tedavi için Uludağ Ünversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. İlçenin Yenişehir Kapı mevkiindeki bir zeytin bahçesinde çalışan işçiler yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Korkuya kapılıp kaçan işçiler daha sonra yılanın yaralı olduğunu ve hareket edemediğini fark etti. Yılanı bahçeden uzaklaştıran bahçe sahibi Ahmet Tekin, Burada çalışan arkadaşlarımız yılan bulduklarını söylediler. Yılanı incelediğimde benim boyumdan büyük olduğunu gördüm. Korktuk, ama bir şekilde bahçeden uzaklaştırdık. Yaşıyor ama durumunun ne olduğunu ve türünü bilemiyoruz dedi. Haber verilmesi üzerine zeytinliğe gelen İznik Belediyesi Zabıta Ekipleri, yılanı, tedavi için Uludağ Ünversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Görüntü Dökümü -------------------- -Yılandan detaylar -Ahmet Tekin ile röportaj Süre 1.10 Boyut 131 MB Haber Mehmet BULDU Kamera Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA)

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