HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaralı caretta ihbarına gitti, ölüsüyle karşılaştı: Bugün yine bir can gitti, boğularak ölmüş

Yaralı caretta ihbarına gitti, ölüsüyle karşılaştı: Bugün yine bir can gitti, boğularak ölmüş

31.08.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Denizde yaralı caretta var’ ihbarı üzerine geldiği Boğaz Otel sahilinde ölü caretta ile karşılaşan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, büyük üzüntü yaşadı. Akyol, carettanın sol uyluğundaki yaradan başka yarası olmadığını muhtemelen boğazına takılan bir şeyden dolayı boğularak ölmüş olabileceğini söyledi.

Yaralı caretta ihbarına gitti, ölüsüyle karşılaştı: Bugün yine bir can gitti, boğularak ölmüş

Antalya Sorgun’da bulunan Manavgat Belediyesine ait Boğaz Otel sahilinde bir caretta caretta’nın dalgalar arasında batıp çıktığı, yaralı olabileceğine dair ihbar alan kısa adı DEKAFOK olan Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol harekete geçti.

''SOL UYLUĞUNDA İZ VAR''

ATV’siyle kısa sürede Boğaz Otel sahiline gelen Akyol, yaralı olarak ihbar edilen carettanın ölü olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Ölü carettanın başında uzun süre sessizce bekleyen Akyol, yeni bir can kaybı yaşamanın üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek, “Vücudunun sol uyluğunda bir ip izi var. Başka yerinde hiçbir problem yok. Muhtemelen boğazında bir şeyler yutmuş ve boğularak ölmüş. 12 – 15 yaşlarında caretta caretta. Umuyoruz bu son olur. Tabii ki hayvanın hayvana yaptığı ölümler olabilir ama insan faktörlü ölümler canımızı çok sıkıyor. Bunları engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bugün yine bir can gitti. İnşallah bu son olur. Bakın uyluklarına ip izleri çok bariz” dedi.

Screenshot_10

'5 yıldızlı caretta katliamı'nda yeni gelişme! İki oteli ağır cezalar bekliyor'5 yıldızlı caretta katliamı'nda yeni gelişme! İki oteli ağır cezalar bekliyor

Bölgedeki sahil banında bulunan işletmelerin duyarlılığı sayesinde kendisinin telefonla arandığını belirten Akyol, “Bana yaralı bir kaplumbağa olduğunu söylediler. Yaralı umuduyla gelmiştik hatta veterinerimizi de ayarladık. Ama maalesef ki karşımıza çıkan bir ölüm çok acı verici bir ölüm. Sol uyluğundan başka yara yok. Ortalama 1 hafta olmuş. Çok sağlıklıymış. Çok güzel bir dişi kaplumbağaymış. Eminim ki bu sene yumurtalarını bıraktı. Ve yavruları da çıktı gitti. Herkese buradan çağırıda bulunuyorum. Lütfen daha duyarlı olalım. Carettalar bizim için çok önemli. Özellikle deniz analarından bizleri koruyor. İstilacı balon balıklarının yumurtalarını tükettikleri ile ilgili öngörü var. Sizden isteğim onlara sahip çıkalım. Nesli tükenme tehlikesi altında ve dünyada korunuyor. Sizden desteğinizi istirham ediyoruz” diye konuştu.

Screenshot_11

MÜZEDE SERGİLENECEK

Ölü caretta carettayı gömülmek üzere boğazda bulunan gözlem merkezine götüren DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, carettanın gömülerek bekletileceğini, daha sonra da müzelerde sergileneceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
İki ildeki orman yangınlarında son durumİki ildeki orman yangınlarında son durum
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.