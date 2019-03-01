HABER

Yaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen ve omurgasını kıran çoban Aziz Akut (22) için sağlık görevlileri seferber oldu.

Yaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılar

Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen ve omurgasını kıran çoban Aziz Akut (22) için sağlık görevlileri seferber oldu. Görevliler, sarp ve dağlık alanda 6 kilometre yürüyerek ulaştıkları Akut'u sedyeye alıp, vatandaşların da yardımıyla yine 6 kilometre yürüyerek ambulansa getirip, hastaneye götürdü.
Topraklı köyünde çobanlık yapan Aziz Akut, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı. Aziz Yakut ile beraber çobanlık yapan arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gittikleri sarp ve dağlık olan bölgede ambulanstan inip, 6 kilometre yol yürüdü. Ulaştıkları Akut'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, onu sedyeye alıp vatandaşların da yardımıyla 6 kilometre daha yürüyerek ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi. Ambulansa alınan Akut, İdil Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Aziz Akut, 12 kilometre yürüyüp, kendisini hastaneye ulaştıran görevlilere teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI

Yaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılarYaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılarYaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılarYaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılar

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptıKarşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı
Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadıSürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.