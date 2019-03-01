Yaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılar

Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen ve omurgasını kıran çoban Aziz Akut (22) için sağlık görevlileri seferber oldu. Görevliler, sarp ve dağlık alanda 6 kilometre yürüyerek ulaştıkları Akut'u sedyeye alıp, vatandaşların da yardımıyla yine 6 kilometre yürüyerek ambulansa getirip, hastaneye götürdü.

Topraklı köyünde çobanlık yapan Aziz Akut, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı. Aziz Yakut ile beraber çobanlık yapan arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gittikleri sarp ve dağlık olan bölgede ambulanstan inip, 6 kilometre yol yürüdü. Ulaştıkları Akut'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, onu sedyeye alıp vatandaşların da yardımıyla 6 kilometre daha yürüyerek ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi. Ambulansa alınan Akut, İdil Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Aziz Akut, 12 kilometre yürüyüp, kendisini hastaneye ulaştıran görevlilere teşekkür etti.

