Yaralı çocuk, ambulansa götürülürken ayakkabısını elinden bırakmadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de arkadaşlarıyla oynarken ayağı kayalıklar arasına sıkışıp, hafif yaralanan 8 yaşındaki Yiğithan Yıldız'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Yıldız, itfaiye eri kendisini ambulansa taşırken, elinden ayakkabısını bırakmadı.

Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Pullu Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yiğithan Yıldız'ın sağ bacağı, kayalıklara sıkıştı. Acı içerisinde kıvranan küçük çocuğun arkadaşları, mahalleliye haber verdi. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla Yıldız'ı kurtardı.

İtfaiye erlerinden Sinan Çelik, hafif yaralanan Yiğithan Yıldız'ı ambulansa kadar kucağında taşıdı. Bu sırada Yıldız'ın kaybolmaması için ayakkabısını elinden bırakmadığı görüldü.

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