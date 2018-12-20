HABER

Yaralı çocuk, ambulansa götürülürken ayakkabısını elinden bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de arkadaşlarıyla oynarken ayağı kayalıklar arasına sıkışıp, hafif yaralanan 8 yaşındaki Yiğithan Yıldız'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralı çocuk, ambulansa götürülürken ayakkabısını elinden bırakmadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de arkadaşlarıyla oynarken ayağı kayalıklar arasına sıkışıp, hafif yaralanan 8 yaşındaki Yiğithan Yıldız'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Yıldız, itfaiye eri kendisini ambulansa taşırken, elinden ayakkabısını bırakmadı.
Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Pullu Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yiğithan Yıldız'ın sağ bacağı, kayalıklara sıkıştı. Acı içerisinde kıvranan küçük çocuğun arkadaşları, mahalleliye haber verdi. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla Yıldız'ı kurtardı.
İtfaiye erlerinden Sinan Çelik, hafif yaralanan Yiğithan Yıldız'ı ambulansa kadar kucağında taşıdı. Bu sırada Yıldız'ın kaybolmaması için ayakkabısını elinden bırakmadığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Yaralı çocuk, ambulansa götürülürken ayakkabısını elinden bırakmadıYaralı çocuk, ambulansa götürülürken ayakkabısını elinden bırakmadı

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! 'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu!
Falezlere çıktı; telefonu çalınca açıp, 'intihar ediyorum' dediFalezlere çıktı; telefonu çalınca açıp, 'intihar ediyorum' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu!

Cezaevindeki ağabeyinin karısını öldürdü!

16 yaşındaki genç, cezaevindeki ağabeyinin karısını...

5 aylık hamile kadın ve sevgilisine kanlı infaz

Evlililik hazırlığı yapan çiftten korkunç haber

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Gece yarısı baldızının yatak odasına gidip...

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz edip...

Klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıkartıldı

Klimayı sökünce şoke oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.