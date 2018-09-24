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Yaralı çocuk annesi olmayınca ambulansa polisle binmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta patenle kayarken düşüp yaralanan 12 yaşındaki çocuk, annesi gelmeden binmek istemediği ambulansta polisin kendisine eşlik etmesi için gözyaşı döktü - Yaralı çocuk Cafer G: - "Annemi bekleyelim ne olur? Polis ağabey, sen de bin ambulansa. Çok korkuyorum"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, patenle kayarken düşüp yaralanan 12 yaşındaki çocuk, annesi gelmeden binmek istemediği ambulansta polisin kendisine eşlik etmesini istedi.

Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde, Cafer G'nin paten kayarken düşüp yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yakup İkiz, ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, annesi gelmeden ambulansa binmek istemedi.

Polis ve sağlık görevlileri tarafından ikna edilmeye çalışılan çocuk, "Annemi bekleyelim ne olur? Burada durmak istiyorum. Ambulansa binersem siz direkt gidersiniz. Polis ağabey, sen de bin ambulansa çok korkuyorum." diyerek gözyaşı döktü.

Çocuk, daha sonra polis ve sağlık ekiplerince ambulansa bindirildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Cafer G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Ereğli paten yaralandı Zonguldak

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