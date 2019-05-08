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Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 23:27 | Son Güncelleme

Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ineğin yaraladığı çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Pütürge ilçesi Uzunkoru Mahallesi'nde Sunay Karabudak (15), inek sağdığı sırada hayvanın tepmesiyle başından yaralandı.

Ailesinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince, Pütürge Devlet Hastanesine kaldırılan Karabudak'a burada ilk müdahale yapıldı. Ancak Karabudak'ın sağlık durumu ağırlaştı.

Bunun üzerine Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından talep üzerine havalanan askeri helikopter, Sunay Karabudak'ı Pütürge Devlet Hastanesinden alarak Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi.

Karabudak, burada tedavi altına alındı.

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