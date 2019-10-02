Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, pencereden düşerek yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin 94 Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bulunan evlerinin penceresine çıkan 1,5 yaşındaki Yusuf Asaf Eroğlu, dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düştü.

Yaralanan Yusuf Asaf, 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan küçük çocuk, daha sonra askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Yusuf Asaf'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

