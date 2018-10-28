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Yaralı çulluk tedavinin ardından doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Yaralı çulluk tedavinin ardından doğaya bırakıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaralı halde bulunan çulluk, tedavinin ardından doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkavak Mahallesi'nde bir vatandaş, bahçesinde yaralı halde çulluk buldu. Göçmen bir tür olan kuş, tedavisinin yapılabilmesi için Kumluca Belediyesine getirildi.

Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı kuşu kontrol eden veteriner hekim Sinan Ulusoy, kuşun gagasında küçük bir yarası bulunduğunu belirleyerek tedavisini yaptı.

Çulluğun göçmen bir kuş olduğunu ve bölgede genellikle sulak alanlarda, dere yataklarında yaşadıklarını ifade eden Ulusoy, "Bu göçmen kuşu yöremizde halk arasında 'lökeşe' olarak bilinir ama gerçek adı çulluktur. Yaralı olarak getirilen kuşa tedavi ve bakım yaptık. Bu kuş toprak altındaki solucanlar ile beslendiğinden gagası uzun bir kuştur. Gagasındaki yara nedeniyle beslenememiş, gerekli tedavisini ve gıda takviyesini yaptıktan sonra doğaya geri bırakıyoruz." dedi.

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Kumluca küs tedavi Yaralı Çulluk

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