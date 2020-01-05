HABER
  4. Yaralı dağ keçisini hayata döndürdüler

Yaralı dağ keçisini hayata döndürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ateşli silahla vurularak yaralı halde doğaseverlerce yol kenarında bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan operasyonla hayata döndürüldü.Bozyazı’da çevreci bir grubun lideri olan Doktor Bahadırhan Karakoç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve bazı grup üyeleri, hafta sonu gezintisi için gittikleri Karamanastır su gözesi ve mesire alanından araçlarıyla döndükleri sırada yol kenarında hareketsiz vaziyette yatan bir dağ keçisi gördüler.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ateşli silahla vurularak yaralı halde doğaseverlerce yol kenarında bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan operasyonla hayata döndürüldü.
Bozyazı’da çevreci bir grubun lideri olan Doktor Bahadırhan Karakoç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve bazı grup üyeleri, hafta sonu gezintisi için gittikleri Karamanastır su gözesi ve mesire alanından araçlarıyla döndükleri sırada yol kenarında hareketsiz vaziyette yatan bir dağ keçisi gördüler. Yaptıkları kontrolde hayvanın ateşli silahla vurularak yaralandığını tespit eden çevreci grup, 112 Acil Servis Merkezinin yönlendirmesi ile yaralı dağ keçisini araca yükleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar Anamur Şubesine götürdü. Ancak burada veteriner hekim olmadığını öğrenen grup, hayvanı özel bir veterinere götürdü. Çevreci grup, yol boyunca da hayvanı hayatta tutabilmek için kanayan bölgelerine tampon yaptı. Burada uyutulduktan sonra hemen ameliyata alınan dağ keçisinin vücudundaki kurşun çıkarılırken, düşme sonucu oluşan kırıklar da tedavi edildi.
Doğasever ve çevreci grubun yoğun çabalarıyla hayatta kalan dağ keçisi, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi’nde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Bir süre gözetim altında tutulduktan sonra Tarsus Hayvan Parkı’na teslim edileceği öğrenilen dağ keçisinin burada da uygulanacak olan tedavinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildiKuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi
Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıMinibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.