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Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

Erzurum’un Uzundere ilçesi Kuşaklar Dağı zirvesinde bulunan donmuş Çetinceviz Şelalesi’ne tırmanış gerçekleştirmek isteyen dağcı ve arkadaşının macerası trajediyle noktalanacaktı.Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle geçtiğimiz günlerde Uzundere ilçesinde Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere 10 ülkeden 128 dağcı ve ekstrem sporcusu katıldığı 5.

Erzurum’un Uzundere ilçesi Kuşaklar Dağı zirvesinde bulunan donmuş Çetinceviz Şelalesi’ne tırmanış gerçekleştirmek isteyen dağcı ve arkadaşının macerası trajediyle noktalanacaktı.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle geçtiğimiz günlerde Uzundere ilçesinde Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere 10 ülkeden 128 dağcı ve ekstrem sporcusu katıldığı 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali düzenlendi. 5 gün süren festivalde ünlü dağcılar ilçedeki dağlık alanlarda yer alan vadilerdeki şelalelerin donmasıyla oluşan ve uzunluğu 22, 110, 120 ve 130 metreyi bulan buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış gerçekleştirdi. AFAD Erzurum ve UMKE ekipleri de tırmanışın gerçekleştiği güzergahlarda görev aldı. AFAD Erzurum ekibinden dağcılar ünlü dağcılarla birlikte festivalde buz tutan şelalere tırmanarak yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.
Festivalin son gününde festival dışında, bölgeye yakın farklı bir mevkide Kuşaklar Dağı zirvesinde donmuş Çetinceviz Şelalesi’ne tırmanmak isteyen Emin Kartal ve arkadaşının macerası az daha trajediyle noktalanacaktı. Donmuş Çetinceviz Şelalesi’nde zirveye ulaştıktan sonra ayağı sakatlanan Emin Kartal aşağı inmekte zorlanınca arkadaşı tarafından durum yetkililere bildirildi. Festivalde bulunan AFAD Erzurum, UMKE ve gönüllü dağcılar hemen bölgeye gönderilerek çalışma başlatıldı. Yoğun bir çalışma gerçekleştiren ekipler Emin Kartal ve arkadaşını gece karanlığında zirveden aşağı indirmeyi başardı. Cevizli köyünde sağlık ekiplerine teslim edilen dağcıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Festival yetkilileri tarafından yapılan açıklamada dağcıların kendileriyle bir ilişkilerinin bulunmadığı bildirildi.

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi

Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi
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