Yaralı dağcıyı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Uzundere ilçesinde buz tutan Çetinceviz Şelalesi'ne zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılıp, mahsur kalan Emin Kartal, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

​Kentte geçen hafta düzenlenen Uluslararası Buz Tırmanışı Festivali'nden etkilenen iki arkadaş, önceki gün Uzundere ilçesinin Çevizli köyü mavkiinde buz tutan Çetinceviz Şelalesi'ne gitti. Donan şelaleye zirve tırmanışı yapan dağcılardan Emin Kartal'ın ayağı kırıldı. Zirvede mahsur kalan Kartal'ın aşağıda bekleyen arkadaşı, cep telefonu ile yardım istedi.

Bölgeye AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Saat 19.00'da bölgeye ulaşan ekipler, 2 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından Emin Kartal'ı zirveden indirdi. Cevizli köyüne getirilen Kartal, burada bekleyen ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı. Emin Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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