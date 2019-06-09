Yaralı dağcıyı kurtarma operasyonunda şehit olan asker, memleketine uğurlandı

Niğde'de, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken ayağını kıran dağcı Bülent Tuncer'i kurtarmaya giden askeri helikopterden ipten kayıp düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) için Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Harmankaya'nın cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı.

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın güneybatı yüzünde yer alan 'peck kulvarı'ndan zirveye doğru dün tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan timden, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo Komutanlığında görevli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, ipten kayarak helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Harmankaya, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Kurtarılan dağcı aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şehit Harmankaya'nın cenazesi dün akşam saatlerinde Konya'ya getirildi. Bugünde 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenerel Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, yakınları ve eşi Gamze Harmankaya, kucağında 2 yaşındaki kızı Ebrar Ada ile katıldı. Tören sırasında Silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.

MEMLEKETİ İZMİR'E UĞURLANDI

Şehit Harmankaya'nın cenazesi törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı. Şehidin cenazesinin Karşıyaka'daki Beşikcioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip Kadife Kale Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

- Törenden detay

- Eşinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

=============================

