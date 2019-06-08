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Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, düşmesi sonucu ayağı kırılınca mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, helikopterden kayalıklara düştü.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, düşmesi sonucu ayağı kırılınca mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın güneybatı yüzünde yer alan 'peck kulvarı'ndan zirveye doğru tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan timden, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personelinden bir asker, ipten kaymasıyla helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Öte yandan yaralı dağcı Bülent Tuncay, diğer askerler tarafından kurtarılarak, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen helikopterden düşen askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekibinde görevli bir askerin helikopterden düştüğü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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