HABER

Yaralı delice doğan 8 hafta sonra kanat çırptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:00 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, yaralı delice doğan Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 8 hafta süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, yaralı delice doğan Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 8 hafta süren tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayının sonlarında yaralı ve bitkin bir halde bulunan delice doğan, Ormanya Doğal Yaşam Parkı içindeki Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Veterinerler, son kanadında deformasyon, vücudunda tüy dökülmeleri, açık yaraları olan ve oldukça zayıf haldeki delice doğana ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Klinik tedavi süreci açık yaraların kapatılması ile başlandı. Veteriner hekimler, vitamin ve mineral takviyesini yaparak delice doğana özel bir beslenme programı uyguladı. Yaklaşık 8 hafta devam eden tedavide delice doğan ciğer, kıyma ve tavuk göğsü ile beslendi. Merkeze yaklaşık 1 kilo 860 gram ağırlığında getirilen delice doğan iyi bakımla 2 kilo 400 grama ulaştı. Yaraları iyileşen ve gücünü toplayan delice doğana ayrıca uçuş egzersizleri yaptırıldı. Tam olarak iyileşen delice doğan Ormanya’dan doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Otomobil ile motosiklet kafaya çarpıştıOtomobil ile motosiklet kafaya çarpıştı
Sarıyer'de kaygan yolda zincirleme kazaSarıyer'de kaygan yolda zincirleme kaza
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Bakan Selçuk ve öğretmenler Ata'nın huzurunda

24 Kasım Türkiye genelinde kutlandı

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

'Triger kayışı' dehşetinde şaşkına çeviren gelişme

'Triger kayışı' dehşetinde şaşkına çeviren gelişme

Direksiyon başında uyudu! Az daha Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu

Bu sabah Dolmabahçe!

Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.