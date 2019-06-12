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Yaralı Ebabil ve İbibik kuşu, tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Ebabil ve İbibik, kuşu tedavi altına alındı.Elazığ Keban yolu üzerindeki Cip Mesire Alanı yakınlarında vatandaşlar tarafından ağaçlık alanda Ebabil ve İbibik kuşu yaralı olarak bulundu.

Yaralı Ebabil ve İbibik kuşu, tedavi altına alındı

Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Ebabil ve İbibik, kuşu tedavi altına alındı.
Elazığ Keban yolu üzerindeki Cip Mesire Alanı yakınlarında vatandaşlar tarafından ağaçlık alanda Ebabil ve İbibik kuşu yaralı olarak bulundu. Vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi 153 Beyaz Masa Hattına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ağaçlar arasında yaralı halde bulan kuşları alarak, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakımevine götürdü. Kanatlarında kırık olduğu tespit edilen kuşlar, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.
Kuşlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamlarına tekrar bırakılması planlandığı belirtildi.
Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor ve sadece üremek için yere konuyor. Kur’an-ı Kerim’de Fil süresinde anlatılan ve pek çok dini hikayeye konu olan ve tüm canlı türlerinden kaçtıkları için nadiren görünen Ebabil kuşlarının bolluk ve bereket getirdiklerine inanılıyor.

Yaralı Ebabil ve İbibik kuşu, tedavi altına alındı

Yaralı Ebabil ve İbibik kuşu, tedavi altına alındı

Yaralı Ebabil ve İbibik kuşu, tedavi altına alındı

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