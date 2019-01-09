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Yaralı eşek donmak üzereyken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınlarında jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı bir eşek buldu.

Yaralı eşek donmak üzereyken bulundu

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınlarında jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı bir eşek buldu. Jandarma aracıyla bir ahıra götürülen eşek, burada veteriner tarafından tedavi edildi.
Hisarcık-Simav karayolunda devriye görevi yapan ilçe jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü gece yarısı, Kurtdere köyü yakınlarında biri yaralı 13 eşek buldu. Ayağından yaralı eşeği, jandarma araçlarına alarak, 13 kilometre uzaklıktaki bir ahıra götürüldü. Eşek, burada veteriner Ali Var tarafından tedavi edildi. Diğer 12 eşek de kontrolden geçirildi.
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Yaralı eşek donmak üzereyken bulundu

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