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Yaralı Filistinli genci öldüren İsrail askeri: Pişman değilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Yaralı Filistinli genci öldüren İsrail askeri: Pişman değilim

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mart 2016'da yerde yaralı olarak yatan Filistinli genç Abdulfettah Eş-Şerif’i kameralar önünde kafasından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, pişman olmadığını ve tekrarlanması durumunda aynı şeyi yine yapacağını söyledi.

Israel HaYom gazetesinin röportaj yapığı İsrailli asker Azaria, “Yapılması gerekeni” yaptığını vurgulayarak, mahkemeye çıkarılmasını eleştirdi.

Röportajın tamamını haftalık ekinde yayımlayacağına yer veren gazete haberinde, 21 yaşındaki Filistinli genç Şerif’i öldürmekten pişman olmadığını ve tereddüt etmeden olayın tekrarlanması durumunda bir kez daha aynı şeyi yapacağını vurguladı.

Azaria’nın Şerif’i şehit etmesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine İsrail ordusu soruşturma başlatmış ve çıkarıldığı mahkemede 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Eylül 2017'de Askeri Mahkeme tarafından 18 ay hapse mahkûm edilen, İsrailli asker Azaria'nın cezasının 14 aya indirilmesine karar vermişti.

Askeri Mahkeme daha sonra Azaria’nın serbest bırakılmasına ilişkin talebini kabul etmiş ve 14 aylık cezasının üçte birini hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Azaria 10 Mayıs 2018’de tamamen serbest bırakılmış, 4 Temmuz’da olayı gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yaşayan Yahudi yerleşimciler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.
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- Ne olmuştu?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ile yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden servis ettiği görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayri adil" bir fiil şeklinde tanımlanarak kınanmıştı.

İsrail ordusu ise görüntülerin yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitinceye kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Elor Azaria Filistin Israel Hayom israil işgal altındaki Batı Şeria

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