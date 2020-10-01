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Yaralı gencin ailesi, koronavirüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Antalya’da bisiklet kullanan genç, yol kenarında park halindeki ticari araca arkadan çarptı. Kafasıyla aracın camını patlatan genç yaralanırken olayı duyup gelen yakınları, virüs bulaşacağı gerekçesiyle genci ambulansa bindirmek istemedi. Aile sağlık ekipleri tarafından ikna edilirken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralı gencin ailesi, koronavirüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdi

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde çarşamba pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeki Yusuf Kaan Uysal'ın kullandığı bisiklet, sürücüsü önüne bakmayınca yol kenarında park halindeki ticari araca arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına çarparak camı patlatan genç, bisikletten indikten sonra ayakta kalamayıp yere oturdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yusuf Kaan Uysal’ın anne-babası, oğullarına koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahale yapılan çocuklarını ambulanstan indirdi. Sağlık görevlilerinin aileyi ikna etmesinin ardından genç, yeniden ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bisikleti kullanan gencin başını ticari aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden olduğu gözlenirken, çarpmanın etkisiyle bir süre ayakta duran gencin bir anda yere yığıldığı görüldü.

(İHA)

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