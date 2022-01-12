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Yaralı güvercini böyle hayata döndürdü! ''Çöpe atalım, yukarıya atalım'' dediler

12.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta bir apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybeden güvercini suni teneffüsle hayata döndüren Zonguldaklı vatandaş, çabasıyla takdir kazandı. Savaş Berber isimli vatandaş, çöpe atalım, yukarıya atalım kendine gelir falan denildi ama ben müdahale ettim'' diyerek olay anını anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir güvercin apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybetti. Güvercinin yerde hareketsiz yattığını gören Savaş Berber isimli vatandaş, güvercini hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dakikalarca güvercine suni teneffüs yapan vatandaş sonunda güvercini hayata döndürdü. Yaralı güvercine su vererek güvercinin kendine gelmesiyle doğaya tekrar geri bıraktı. Berber’in çabası vatandaşlardan büyük takdir topladı.

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''SUNİ TENEFFÜS YAPTIM''

Serdar Berber, “Yerde gördüğüm güvercine suni teneffüs yaptım. Burada besledim güvercini sonra kendine geldi. Ben aslında 7 yıldır taklacı güvercini besliyorum. O yüzden bilgi sahibiyim. Güvercin kendine geldi yukarıda biraz ağzımla besledim. Kendine geldi ve uçtu gitti. Vatandaşlar çöpe atalım, yukarıya atalım kendine gelir falan dedi ama ben müdahale ettim” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Zonguldak
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