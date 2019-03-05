Yaralı güvercini kurtaran itfaiye, yarasını da sardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde iş merkezinin çatısına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağı kırıldığı belirlenen güvercine ilk müdahaleyi yapan itfaiye yarayı temizleyip sargı beziyle sardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Aşağı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin çatısında bir güvercinin sıkıştığını fark eden esnaf, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi, çatıda sıkışan güvercini kurtardı. Güvercinin bacağının kırıldığının belirlenmesi üzerine itfaiye erleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye, güvercinin bacağındaki yarayı temizledikten sonra sargı bezi sardı. Ardından güvercin tedavisi için veterinere götürüldü.

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